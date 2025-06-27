Бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини, які виконують бойові завдання на фронті, отримали нагороди

Нагороди поліцейським, котрі у складі Сил безпеки та оборони виконують бойові завдання на передовій, вручив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко під час службового відрядження на Донеччину.

Нині поліцейські стрілецького батальйону поліції Тернопільщини пліч-о-пліч з військовими тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Вони відбивають штурми, знищують ворожу техніку та стримують навалу російського агресора.

За мужність і самовіддані дії, проявлені під час виконання завдань із забезпечення оборони України, поліцейським присвоєно спеціальні звання, вручені відомчі відзнаки Національної поліції та цінні подарунки.

«Ризикуючи власним життям, ви сумлінно несете службу в зоні підвищеної небезпеки. Сьогодні нагороди отримали бійці, які активно брали участь у боях і проявили себе з найкращого боку, виконуючи поставлені завдання з максимальною ефективністю. Я вдячний вам за мужність, відданість і силу духу. Бережіть себе та побратимів», — зазначив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.