Викрав банківську картку і зняв понад 21 тисячу гривень: поліцейські встановили особу зловмисника

За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа викрала його банківську картку та зняла звідти гроші. Загальна сума – понад 21 тисяча гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки. Нею виявився знайомий потерпілого — 54-річний тернополянин.

Викрадені гроші чоловік витратив на власні потреби.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.