Виконком затвердив протокол з визначення розміру допомоги для відновлення пошкодженого житла тернополян внаслідок ракетного удару в рамках «єВідновлення»

На черговому засіданні виконавчого комітету затверджено Протокол засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України від 20.06.2025 №9 щодо розрахунку компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна.

У даному документі зазначено розміри допомоги для мешканців Тернополя, чиє житло постраждало в результаті ракетних ударів.

Компенсація надається в межах державної програми «єВідновлення» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів №381 за такими адресами:

• вул. Якима Яреми, 9 та 9-А;

• вул. Текстильна, 24Е, 38;

• вул. Володимира Великого, 17.