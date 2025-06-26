Тернопільські поліцейські оперативно розшукали 15-річну зниклу дівчину

Увечері 25 червня, близько 22:00, на спецлінію 102 звернулася жителька Тернополя із повідомленням про зникнення своєї 15-річної доньки. За словами жінки, дівчина вийшла з дому та не повернулася, на телефонні дзвінки не відповідала.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи: встановлювали коло спілкування неповнолітньої, перевіряли парки, зони відпочинку та розважальні заклади міста.

Завдяки злагодженим діям працівників Тернопільського районного управління поліції, дівчину вдалося розшукати протягом години – її виявили на одній із вулиць обласного центру. Жертвою протиправних посягань вона не стала.

Ювенальні поліцейські провели з підлітком профілактичну бесіду та з’ясовують обставини, що спонукали її до такого вчинку.

Працівники поліції вкотре звертаються до батьків: будьте уважними до емоційного стану своїх дітей, цікавтеся їхнім колом спілкування та дозвіллям, своєчасно реагуйте на зміни в поведінці. Вчасне розуміння й підтримка можуть уберегти дитину від необачних кроків та небезпеки.