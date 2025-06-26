Сергій Надал передав розвідувальну техніку на понад 1,1 млн грн для бійців 419-го окремого батальйону безпілотних систем

Днями міський голова Тернополя Сергій Надал передав чергову партію обладнання для військовослужбовців, які боронять Україну на передовій.

Зокрема, для 419-го окремого батальйону безпілотних систем було передано три квадрокоптери AUTEL EVO MAX 4N на загальну суму 1 034 610 грн, а також 20 акумуляторів DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery вартістю 123 000 грн. Загальна вартість переданого обладнання становить 1 157 610 грн.

«Маю за честь від імені громади Тернополя передати ці квадрокоптери для потреб батальйону безпілотних систем, який захищає нашу державність на передовій. Це обладнання допоможе ефективніше виконувати бойові завдання, зберігати життя українських захисників і в той самий час нищити окупантів. Дякую тим, хто продовжує сплачувати податки і дає можливість купляти техніку для потреб наших військових. Дякую нашим захисникам за захист. Нехай ця техніка добре служить та наближає нашу перемогу», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Військові подякували за допомогу та підтримку, наголосивши, що така техніка є вкрай необхідною на фронті, адже вона – це їхні «очі та руки».