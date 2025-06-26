Порушення ПДР – причина зіткнення авто та травмування людей на Тернопільщині

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 25 червня близько 21:00 в місті Монастириська. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції.

За попередньою інформацією, на перехресті вулиць Є. Коновальця та Б. Хмельницького зіткнулися автомобілі Daewoo Sens та Volkswagen Golf IV.

У результаті аварії травми отримали двоє людей: 67-річна пасажирка Daewoo, а також пішохід – неповнолітня жителька Монастириської громади. Обох потерпілих бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Їх госпіталізували.

Водії попередньо тверезі, але в них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють причину дорожньо-транспортної пригоди.