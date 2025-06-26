На Тернопільщині за збут наркотичних речовин перед судом постануть троє учасників організованої злочинної групи

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільської області скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, котрі у складі злочинної групи займалися збутом наркотичних речовин. Викрили злочинну діяльність наркоторговців співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з оперативниками хмельницької поліції.

У ході досудового розслідування було встановлено, що організував наркобізнес 28-річний житель Дніпра. Його спільниками стали четверо осіб – уродженці Хмельницької та Тернопільської областей, серед яких – неповнолітній.

Зловмисники у Telegram-каналі створювали групи під різними обліковими записами і таким чином шукали клієнтів на свій товар. Про розмах злочинної діяльності наркоторговців свідчить хоча б той факт, що за місяць вони реалізовували більше чотирьох тисяч доз наркотичних та психотропних речовин. Серед «асортименту» – канабіс, амфетамін, «PVP», «МДМА». Збували заборонений товар на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

У ході масштабної спецоперації з викриття та затримання зловмисників поліцейські провели одночасно 15 санкціонованих обшуків та вилучили у фігурантів «товару» майже на шість мільйонів гривень.

Усім членам злочинної групи було оголошено підозри за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою у великих масштабах). Санкція статті – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт до суду скеровано щодо трьох учасників ОЗГ. Матеріали кримінальних проваджень щодо організатора та ще одного учасника злочинної групи виокремлені.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.