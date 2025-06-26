До Дня Конституції України у Тернополі відбудуться культурно-мистецькі заходи

28 червня Україна відзначатиме 29-ту річницю прийняття Конституції – основного закону, що закріплює права, свободи громадян та засади державного устрою.

З нагоди цієї дати у Тернополі буде проведено низку культурно-мистецьких заходів, спрямованих на вшанування значення Конституції України, популяризацію національних цінностей та зміцнення громадянської свідомості.

Заходи до Дня Конституції України

27 червня 2025 року

– 11:30 год – інформ-мікс «Конституція – оберіг нашої державності» (бібліотека-філія №5 для дітей, вул. Василя Стуса, 4);

– 12:00 год – відеорозповідь «Український шлях до Основного Закону» (бібліотека-філія №4 для дітей, вул. Богдана Лепкого, 6);

– 12:00 год – інформ-мікс «Мої права та обов’язки» (бібліотека – філія №2 для дітей, вул. Івана Франка, 21);

– 13:00 год – правовий навігатор «Конституція – оберіг державності» (бібліотека-філія №2 для дорослих, вул. Миру, 4а).

28 червня 2025 року

– 11:15 год – концертна програма «Коли у серці – Україна!» Муніципального Галицького камерного оркестру на підтримку ЗСУ (літня сцена біля пам’ятника ім. І. Франка, вул. Петра Конашевича-Сагайдачного);

– 13:30 год – фотопроєкт-діалог «Я і Конституція: мої права – моя Україна» (бібліотека-філія №4 для дорослих, бульвар Данила Галицького, 6);

– 16:30 год – відеоекскурс «З Днем Конституції України», який містить інформацію з історії створення основного закону та перегляд документального фільму «Історія української Конституції» (БК «Кутківці», вул. Дарії Віконської, 1);

– 18:00 год – до Дня Конституції України тематичний вечір «Оберіг державності» (БК «Пронятин», вул. Мирна, 43).