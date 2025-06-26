Зловмисник обікрав магазин у Тернополі

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, поліцейські відкрили кримінальне провадження.

До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку з одного місцевих магазинів. Заявник повідомив, що під час перегляду записів із камер відеоспостереження виявив факт викрадення товару на суму близько 4000 гривень.

Подія сталася на вулиці Генерала Мирона Тарнавського. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний житель Тернополя. Раніше чоловік у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Слідчі поліції проводять досудове розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.