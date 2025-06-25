Від Тернопільщини до кордону з Румунією оновлюють розмітку

На міжнародній трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече тривають роботи з оновлення дорожньої розмітки.

Маркувальна спецтехніка почала рух від кордону Тернопільської області у напрямку Чернівців. Зараз підрядник працює на ділянці в межах Мамаївської ОТГ.

“Наголошуємо: розмітку оновлюватимуть не на усій протяжності – деякі відрізки залишаться без маркування до завершення додаткових робіт. Де тимчасово не буде розмітки – у Чернівцях на вулиці Лукіяновича, яка є частиною дороги М-19, підрядник поки що не наноситиме розмітку. Це пов’язано з майбутніми роботами з ліквідації деформації покриття. Маркування з’явиться лише після їх завершення. Роботи проводяться в рамках експлуатаційного утримання, тобто це планове оновлення маркування для підвищення безпеки на дорозі”, – зазначають комунальники.

До слова, автошлях М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече є частиною важливих логістичних та транспортних коридорів Буковини та держави. Адже з’єднує чотири області України та є частиною європейського автомобільного маршруту Е85 (зв’язок із Румунією та ЄС).