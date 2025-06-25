Тернопільський став очищують мікроводоростями: внесли 165 кг хлорели

Представники КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» внесли у Тернопільський став 165 кг пасти водоростей хлорели в межах комплексної програми з відновлення екосистеми міських водойм. Її розподілили вздовж берегової лінії від вулиці Чумацької і до відпочинкової зони «Циганка» та навколо острова «Чайка».

Цей біологічний захід спрямований на покращення якості води, зниження концентрації у ній шкідливих речовин, пригнічення розвитку синьо-зелених водоростей, які спричиняють «цвітіння» ставу в теплий літній період, та збагачення водойми киснем, що покращує умови для водних організмів і риби.

Нагадаємо, що вперше процедуру біологічної очистки ставу суспензією хлорели у Тернопільському ставі провели спеціалісти-екологи у 2021 році. Використання хлорели є одним із найефективніших сучасних методів підтримки екологічної рівноваги водойми.