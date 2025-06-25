Ще один захисник отримає понад 240 000 грн відшкодування суми початкового внеску за придбане житло від Тернопільської міської ради

У Тернополі ще один військовослужбовець отримає грошову компенсацію для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотечним кредитом на житло, яке придбане в рамках програми «єОселя».

25 червня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено протокол, згідно з яким відповідну грошову компенсацію суми початкового внеску отримає ще один тернопільський захисник в розмірі 240 000 грн.

З початку дії ініціативи таку підтримку вже отримали 19 військовослужбовців громади. Загальна сума виплат становить понад 7,9 млн грн.

Нагадаємо, право на грошову компенсацію мають військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України, отримали кредит за програмою «єОселя» для придбання житла на території громади та були зареєстровані в Тернопільській громаді на дату затвердження порядку.

Детальнішу інформацію можна отримати у відділі по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8. каб. 13, тел. 0673958862, тел. 0672013952