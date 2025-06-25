Працівники поліції під час обшуків виявили в іноземця бойову осколкову гранату

Оперативники Тернопільського райуправління поліції отримали інформацію про те, що іноземець, який тимчасово мешкає в обласному центрі, може зберігати при собі заборонені предмети. Правоохоронці, відповідно до цієї інформації, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованого обшуку в приміщенні будинку, що в центрі Тернополя, слідчі виявили у 20-річного фігуранта осколкову ручну гранату та запал. Де він взяв її, не зізнається. Заборонений предмет поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Іноземцеві за незаконне поводження з вибуховими речовинами працівники дізнання оголосили про підозру. Відповідно до чинного законодавства зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

Поліцейські нагадують, що за носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Особи, яка добровільно здають зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, згідно з ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягають кримінальній відповідальності.

Що ж стосується зброї та боєприпасів, призначених для захисту України від ворога, то їх можна задекларувати та зберігати законно.