Понад 2200 тернопільських захисників вже отримали грошову допомогу на придбання спорядження

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги ще 75 військовослужбовцям для придбання необхідного спорядження та технічних засобів.

Кожен військовослужбовець отримає грошову допомогу (по 10 000 грн) на загальну суму 750 000 грн. Від початку 2025 року таку фінансову підтримку вже отримали 2211 військовослужбовців Тернопільської громади, у 2024 році допомогу отримали 3198 захисників.

Нагадуємо, що подати документи на отримання допомоги можна у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

За додатковою інформацією та у разі виникнення питань звертайтесь у відділ по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067)395-88-62.