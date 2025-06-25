Олімпійський день–2025 у Тернополі: вогонь, що єднає незламних

У парку імені Тараса Шевченка в Тернополі відбулося свято сили, витривалості, людяності та натхнення — «Олімпійський день–2025: Передай вогонь Перемоги». Захід зібрав понад 500 учасників з різних куточків області — дітей, дорослих, ветеранів, військових, людей з інвалідністю, спортсменів, волонтерів, небайдужих тернополян.

Парк перетворився на простір справжньої єдності — без поділів за віком, статусом, фізичними можливостями. Усіх об’єднала єдина мета: підтримати один одного та передати символічний вогонь сили, життя і Перемоги.

Олімпійський вогнь — символу єдності, витривалості та незламного духу передавався з рук у руки: від титулованої спортсменки — ветеранові війни, далі — дитині, яка займається спортом, а потім — людині з інвалідністю.

«Цей вогонь — не просто олімпійський. Це вогонь гідності, який ми несемо крізь випробування. Це світло, яке світить навіть там, де темно від болю війни», – розповідає керівник ветеранського простору «Незламні духом» Руслан Пелехатий.

На святі вперше презентували стрільбу з лука як вид спорту для ветеранів та людей з інвалідністю. Ініціативу представили учасники ветеранської спільноти «Незламні духом» — ті, хто пройшов війну, втратив здоров’я, але не втратив жаги до життя.

За словами Руслана Пелехатого, до реалізації цього виду спорту долучилися представники Міжнародної поліцейської асоціації та закупили 4 повноцінні комплекти луків, бо стрільба з лука — це не лише про м’язи, це про концентрацію, внутрішній баланс, подолання стресу. Вона ідеально підходить людям, які проходять реабілітацію після поранень, ПТСР або психологічних травм.

Учасники Олімпійського дня довели, що Україна тримається на тих, хто вірить, діє і здобуває перемогу власною кров’ю на передовій.