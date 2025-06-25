Невідомі особи побили та вивезли на цвинтар старосту одного із сіл Лановецької громади

До співробітників відділення поліції №1 м. Ланівці надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено старосту одного із сіл громади.

Виїхавши на місце події, поліцейські поспілкувалися з потерпілим. Він повідомив, що до нього додому прийшли невідомі особи, побили його та вивезли на цвинтар, де погрожували фізичною розправою.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділення поліції встановили особу, причетну до нанесення тілесних ушкоджень поетрпілому. Ним виявився 49-річний житель Івано-Франківської області.

Як з’ясувалося, фігурант приїжджав у гості до знайомого в село, де мешкає староста. За попередніми даними, причиною такого вчинку стали неприязні стосунки. Поліцейські встановлюють усі подробиці та обставини події.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У ході слідства, за результатами судової експертизи, буде надано остаточну правову кваліфікацію діям фігурант.