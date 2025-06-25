На Тернопільщині ветерани допомагають виготовляти безпілотники для фронту

У Тернопільській області запрацювала майстерня з виробництва безпілотних літальних апаратів. Ініціативу реалізували Головне управління Національної поліції в області спільно з ветеранським простором «Незламні духом» за підтримки благодійного фонду «Крила».

Ідея долучитися до виготовлення та комплектування дронів належить ветеранам, які за станом здоров’я не можуть брати участь у бойових діях, але прагнуть бути корисними для оборони країни. Вони звернулися до начальника ГУНП у Тернопільській області Сергія Зюбаненка з проханням підтримати їхню ініціативу. Поліцейські допомогли знайти меценатів — благодійний фонд «Крила», який надав приміщення та облаштував робочий простір для виробництва безпілотників.

«Завдяки підтримці поліції та фонду ми змогли дати хлопцям не просто роботу, а можливість знову стати частиною спільної боротьби», — розповів керівник ветеранського простору «Незламні духом» Руслан Пелехатий.

Для координації зусиль та ефективної реалізації ініціативи сторони підписали Меморандум про співпрацю. Потреба в дронах на фронті залишається високою: ці технології не лише нищать ворога, а й рятують життя нашим бійцям.

«Така ініціатива дає можливість нашим ветеранам відчувати себе корисними та потрібними. Виготовлені дрони передаватимуть не лише підрозділам Нацполіції, Нацгвардії та прикордонникам, а й усім Силам оборони», — наголосив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Благодійний фонд «Крила» допомагає закуповувати необхідне обладнання для виготовлення дронів та допомагає ветеранам адаптуватися в суспільстві після повернення з війни. Фонд організовує навчальні програми, тренінги та воркшопи з виготовлення безпілотних літальних апаратів. У майстерні працюють бійці, які використовували дрони безпосередньо в зоні бойових дій.

Перші безпілотники, виготовлені у майстерні, вже передали на передову.