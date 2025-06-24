За п’ять місяців анульовано майже 500 ліцензій на торгівлю алкоголем і тютюном

Станом на 1 червня 2025 року в Тернопільській області анульовано 494 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. З них:

268 ліцензій на алкоголь (у т. ч. 206 – за заявою суб’єкта господарювання, 16 – за несплату чергового платежу, 26 – у зв’язку зі скасуванням держреєстрації, 16 – за фактами реалізації продукції без акцизних марок, 4 – за зберігання необлікованих товарів).

226 ліцензій на тютюнові вироби (197 – за заявою, 10 – за несплату, 17 – у зв’язку з припиненням діяльності, 2 – через порушення щодо обліку й реалізації).

Окремо анульовано 2 ліцензії на оптову торгівлю:

1 – на спирт етиловий;

1 – на алкогольні напої (пиво) для виробників із невеликим обсягом виробництва.

Варто нагадати, що серед підстав для анулювання – не лише рішення підприємця, а й порушення вимог закону: відсутність маркування, зберігання необлікованих товарів, недотримання ліцензійних умов.

Податкова служба Тернопільщини посилює контроль над ринком підакцизної продукції. Ця робота має на меті очищення ринку від несумлінних суб’єктів господарювання і забезпечення рівних умов для прозорого бізнесу.

Нагадуємо підприємцям: продаж підакцизної продукції потребує дотримання всіх умов ліцензування. Порушення можуть стати підставою для анулювання ліцензії.