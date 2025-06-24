Юні артисти з Тернополя тріумфували на міжнародному конкурсі в Туреччині

У місті Дідім (Туреччина) відбувся Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Golden Island of Talent», де вихованці тернопільського Центру творчості дітей та юнацтва яскраво представили Україну та здобули найвищі нагороди.

Зокрема, народний театр танцю «Посмішка» (керівники – Тимофій та Лариса Шевіли) виборов гран-прі конкурсу, продемонструвавши високий рівень хореографічної майстерності та сценічної культури. Гран-прі також здобув театр пісні «Співаночка» (керівниця – Людмила Стельмащук), вразивши журі артистизмом, вокальними даними та національним колоритом виступів.

А солісти ансамблю скрипалів «Живі струни» (керівниця – Оксана Ленишин) – Назарій Тиквенко та Ізабелла Валецька – стали лауреатами першої премії у своїй категорії, продемонструвавши високий рівень інструментальної підготовки та виконавської майстерності.

Щиро вітаємо усіх переможців і педагогів з блискучими результатами. Бажаємо нових творчих злетів та невичерпного натхнення!