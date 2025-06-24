Тернопільська міська рада оголосила нові закупівлі техніки для військових

Тернопільська міська рада продовжує системну підтримку українських захисників, оголошуючи нові закупівлі необхідного обладнання.
Нещодавно розпочато процедури закупівлі:
▪️ наземної станції керування дронами «Digital by TORO» або її еквівалента вартістю 130 000 гривень
▪️ тепловізійного прицілу Armasight Zeus 640 2-16X42 (640×512, 30 Гц) або еквівалента вартістю 299 200 гривень
Це обладнання дозволить військовим ефективніше виконувати розвідку, спостереження та оперативно реагувати на загрози в зоні бойових дій.