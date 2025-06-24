Понад 500 тернополян долучилися до святкування «Олімпійського дня – 2025: передай вогонь Перемоги»

21 червня в парку ім. Тараса Шевченка, з нагоди відзначення міжнародного олімпійського дня, відбувся спортивно-масовий захід «Олімпійський день – 2025: передай вогонь Перемоги».

Свято розпочалося з урочистої передачі символічного вогню від спортсменів до ветерана війни. Це був знак підтримки й нагадування, що спорт доступний кожному – незалежно від віку чи фізичних можливостей.

Загалом, у події взяли участь понад 500 учасників, серед яких були діти, ветерани війни, люди поважного віку та люди з інвалідністю. Усі охочі мали змогу долучитися до символічного пробігу, випробувати свої сили в адаптивних видах спорту, а також відвідати творчі та волонтерські локації.

Адаптивні види спорту були представлені такими напрямами, як волейбол сидячи, петанк, стрільба з лука, панкратіон та настільний теніс. Окрім того, наймолодші учасники могли пограти у футбол, спробувати свої сили в брейк-дансі та долучитись до створення адаптивного одягу. Паралельно проводились і турніри з баскетболу 3на3, катання на роликах та скейтах, а також пляжного волейболу. Для людей поважного віку в рамках проєкту «Активні парки» провели окреме тренування.

До заходу долучився і міський голова Тернополя Сергій Надал, який привітав учасників і підкреслив важливість розвитку спорту для всіх без винятку:

«Сьогодні в парку ім. Тараса Шевченка облаштовано чимало різних спортивних локацій. Захід розрахований не на професійних спортсменів, а навпаки – на максимальне залучення всіх охочих зайнятися спортом. Окремо є локації для дітей, людей поважного віку, а також створено спеціальні зони для ветеранів і людей з інвалідністю, де можна займатися адаптивними видами спорту. Присутні можуть спробувати різні активності – від стрільби з лука й катання на роликах до таких видів спорту, як петанк, – розповідає Сергій Надал. – Це чудова можливість не лише добре відпочити й набратися сил, а й дізнатися, які спортивні клуби та секції діють у Тернополі, щоб у подальшому долучитися до них».

Захід став яскравим прикладом єднання громади навколо спорту, доступності та здорового способу життя.