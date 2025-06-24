Поліцейські викрили шахрая, який ошукав знайому на понад 28 тисяч гривень

Слідчі відділення поліції №1 (м. Тернопіль) повідомили про підозру 20-річному жителю Великоберезовицької громади. Молодого чоловіка підозрюють у вчиненні кількох шахрайств та несанкціонованому втручанні в роботу банківських систем.

У ході досудового розслідування встановлено, що в лютому цього року фігурант заволодів банківськими даними знайомої, які використовуються для входу в мобільні застосунки фінансових установ. Надалі, використовуючи свій мобільний телефон, авторизовувався в банківських застосунках від імені потерпілої, отримував доступ до її рахунків і здійснював фінансові операції у власних інтересах.

Зловмисник перерахував на свою банківську картку 14 000 гривень, оформив кредит на суму 5000 гривень, а також двічі отримував доступ до інших рахунків потерпілої, з яких зняв ще 4500 та 5000 гривень. Загальна сума завданих збитків перевищила 28 000 гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем) Кримінального кодексу України.

За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.