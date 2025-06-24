Офіцери служби освітньої безпеки разом з дітьми долучилися до Чілдрен Кінофесту

Учні Великоберезовицького ліцею, серед яких – діти військовослужбовців, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, відвідали кінопоказ у межах проведення Чілдрен Кінофесту. Захід відбувся в одному з кінотеатрів торгово-розважального центру Тернополя.

Чілдрен Кінофест – найбільший український кінофестиваль для дітей та підлітків, який щороку відкриває молоді можливість поринути у світ якісного кіно. Цьогоріч особливу увагу організатори приділили дітям, чиї батьки захищають країну, повернулися з фронту або змушені були покинути домівки через бойові дії.

До заходу також долучилася офіцер служби освітньої безпеки, яка поспілкувалася з учнями про важливість культури, мистецтва та емоційної підтримки в умовах війни. Діти ділилися враженнями від побаченого, говорили про силу мрій, віру в себе та надію на мирне майбутнє.

Такі зустрічі не лише дарують позитивні емоції – вони наближають нас до єдності та спільної мети: зберегти й відбудувати майбутнє України.