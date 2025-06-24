«Надія, яка не згасає»: у Зарваниці молилися родини загиблих і зниклих безвісти військових

22 червня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася проща для родин загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців під назвою «Надія, яка не згасає – надія в Бозі».

До прощі долучилися родини з Тернополя, області та сусідніх областей, які з’їхалися до святого місця, щоби спільно помолитися, згадати, підтримати одне одного і знайти сили жити далі з вірою. Серед прочан – матері й батьки, дружини, діти та рідні полеглих Героїв Тернополя, а також ті, хто досі шукає своїх близьких.

Програма паломництва включала Хресну дорогу, Архиєрейську божественну літургію, водосвяття, панахиду біля каплички святого Юрія Переможця, особливу молитву надії для родин зниклих безвісти, а також особисте спілкування та слово підтримки.

Участь у прощі взяв міський голова Тернополя Сергій Надал. «У Зарваниці зібралися родини наших Героїв – полеглих і зниклих. Ми молилися за тих, хто віддав життя за Україну, за тих, хто нині у полоні, і за тих, кого досі вважають зниклими безвісти, – сказав Сергій Надал. – Наш обов’язок – зберігати пам’ять, підтримувати родини. Дякую кожному, хто сьогодні тут. Вічна пам’ять і слава нашим Героям».

Проща в Зарваниці стала не лише подією духовного значення, а й глибоким виявом національної єдності, солідарності та любові, яка не згасає навіть у найтемніші часи.