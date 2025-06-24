На Тернопільщині чоловік переробив стартовий пістолет на бойову зброю

Житель Бережанського району не лише незаконно зберігав зброю та набої, а й власноруч переробив стартовий пістолет на бойовий і спробував продати його.

Фігурант стверджує, що стартовий пістолет Флобер та 56 спортивно-мисливських набоїв він знайшов на вулиці ще на початку березня цього року. Правоохоронців про знахідку не повідомив, а забрав усе додому. Як встановили працівники Бережанського відділу поліції, через деякий час пістолет він переробив у бойову гладкоствольну зброю і вирішив її продати.

«Трофей» запропонував односельцю за 2000 гривень. Під час передачі зброї оперативники затримали чоловіка. Йому уже оголосили підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вогнепальної зброї).

Правоохоронці перевіряють, чи не причетний фігурант до інших правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї. Триває досудове розслідування.

Поліція наголошує, що будь-яку зброю чи боєприпаси потрібно здавати або декларувати. За зберігання та перероблення небезпечних предметів передбачена кримінальна відповідальність.