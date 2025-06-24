На річці Серет зіткнулися човни: загинув 56-річний чоловік

Аварію з потерпілими на воді зареєстрували працівники Заліщицького відділення поліції. У результаті нещастя загинув 56-річний чоловік.

У ході перевірки стало відомо, що 22 червня близько 23:00 моторний човен Daitona, на річці Серет у межах села Касперівці Чортківського району, у якому перебувало близько шести осіб, здійснив наїзд на надувний плавзасіб.

На момент аварії у ньому були батько та син. У результаті удару чоловіки попадали у воду. Житель села Касперівці 1968 року народження від отриманих травм загинув на місці аварії.

Поліцейські спільно з працівниками відділу криміналістичного забезпечення з’ясовують, хто саме керував моторним човном, встановлюють усі обставини зіткнення й перевіряють чи були плавзасоби обладнані відповідними світловими елементами.

За даним фактом слідчі розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.