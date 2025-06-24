Кременецькі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною

Житель районного центру з гладкоствольної зброї застрелив безпритульну собаку.

Отримавши повідомлення про факт жорстокого поводження з твариною, співробітники Кременецького районного відділу поліції виїхали на місце події. Опитавши свідків інциденту, встановили, що вистрелив у безпритульного пса місцевий житель, 1963 року народження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Зброю, з якої було застрелено собаку, поліцейські вилучили в рамках кримінального провадження. Дозвіл на її зберігання у власника був.

Триває досудове розслідування.