12 закладок з PVP: оперативники затримали торговця наркотиками

30-річного жителя Тернопільського району співробітники карного розшуку відділення поліції №1 міста Тернополя затримали одразу, щойно зловмисник розклав «товар» у лісі поблизу Великих Гаїв. До «споживачів» не дійшло 12 доз синтетичного наркотичного засобу.

У ході оперативної інформації поліцейські вийшли на слід 30-річного жителя села Йосипівка, котрий займався збутом наркотичних речовин. Документуючи злочинну діяльність фігуранта, оперативники встановили, що той реалізує заборонений товар шляхом залишення «закладок». На одній з таких протиправних вилазок зловмисника затримали. За один раз він закопав у лісі поблизу Великих Гаїв 12 доз наркотичної речовини. За попередніми даними, це небезпечний синтетичний наркотик альфа-піролідинопентіофенон.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут наркотичних засобів. Зловмисникові загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.