У Тернополі 38-річний чоловік викинув собаку з 8-го поверху багатоповерхівки

У суботу, 21 червня, близько 21 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на бульварі Симона Петлюри викинули собаку з 8-го поверху багатоповерхівки.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу, причетну до незаконного поводження з твариною. Це – 38-річний житель обласного центру.

Собаку породи кокер-спанієль, що отримала травму ніг, зоозахисники доставили до ветеринарної клініки.

Відомості за цим фактом слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту.