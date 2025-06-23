Тернопільська міська рада передала військовим дев’ять тепловізійних прицілів

Тернопільська міська рада продовжує надавати системну допомогу армії. Днями вдалося підсилити технічним обладнанням ще одну військову частину.

Зокрема, військовослужбовці регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» отримали дев’ять тепловізійних прицілів Thermion. Загальна вартість переданого обладнання становить 1 494 000 гривень. Цю техніку придбано в рамках програми «Обороноздатність».

Таке обладнання дозволить військовим виявляти цілі в темряві, через дим, туман чи інші перешкоди, невидимі для ока. Це особливо важливо для проведення розвідки, засідок і точного ураження противника вночі або в складних погодних умовах.