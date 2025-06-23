Тернопільська міська рада передала багатофункціональні пристрої Canon для потреб захисників

Тернопільська міська рада продовжує активно підтримувати українських захисників. Нещодавно для потреб військових було передано сім багатофункціональних пристроїв Canon i-SENSYS MF3010 на загальну суму 94 395 гривень.

Це обладнання було придбане на звернення командира військової частини в рамках програми Тернопільської громади «Обороноздатність» та потрібне для оперативної роботи військових, своєчасного отримання та передачі інформації.

Ознайомитися з Реєстром переданої допомоги військовим можна на офіційному сайті Тернопільської міської ради в розділі «Е-сервіси».