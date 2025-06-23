Понад 2 000 відгуків за пів року: тернополяни активно користуються сервісом «Оціни поїздку»

У Тернополі жителі активно долучаються до покращення роботи громадського транспорту. За пів року роботи цифрового сервісу «Оціни поїздку» в мобільному додатку «е-Тернопіль» тернополяни залишили понад 2 000 оцінок та коментарів про свої поїздки.

Цей функціонал дає змогу мешканцям міста швидко та зручно поділитися враженнями про якість перевезень: стан транспорту, рівень комфорту, дотримання графіку руху та поведінку водіїв. Усі отримані оцінки та коментарі допомагають аналізувати роботу перевізників і швидко реагувати на проблеми.

Оцінити поїздку дуже просто:

відскануйте QR-код у салоні громадського транспорту;

або зайдіть у розділ «Сервіси» – «Оціни поїздку» в додатку «е-Тернопіль»;

вкажіть номер транспорту, залиште коментарі та за бажанням додайте фото.

Авторизовані користувачі отримують відповіді на свої відгуки безпосередньо в додатку.