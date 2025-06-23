Наркотики заховані в кормі для котів: жителя Бучача підозрюють у зберіганні заборонених речовин

30-річного жителя Бучача оперативники місцевого відділення поліції зупинили якраз у момент, коли той забирав з поштомата посилку. Чоловік переконував, що в пакуванні – корм для кота. Та всередині було те, що заборонено до пересилання та зберігання – суцвіття коноплі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку відділення поліції №2 міста Бучача встановили, що місцевий 30-річний житель отримує посилки із забороненими речовинами. Зловмисника взяли під час отримання такого пакунка.

Відправники, яких наразі поліцейські встановлюють, забезпечили так би мовити, надійне пакування, через яке неозброєним оком важко роздивитися вміст пакета – наркотичні речовини помістили в корм для котів. Але навіть таке маскування не допомогло.

Співробітники дізнання розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин – стаття 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.