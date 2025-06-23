На Тернопільщині триває ремонт основних доріг

Покращуємо проїзд на дорогах області з найвищою інтенсивністю руху та логістично важливих маршрутах

Підрядні організації проводять ліквідацію ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. В межах експлуатаційного утримання боремось з ямковістю гарячим асфальтобетоном, влаштовуємо карти, а також використовуємо пневмо-струменевий метод. Контролюють якість матеріалів та виконання робіт кваліфіковані фахівці незалежної організації ДП «Дорцентр».

Дбаємо про благоустрій: прибираємо узбіччя, автобусні зупинки, місця відстою транспортних засобів та майданчики місць відпочинку, скошуємо дикоростучі трави у смузі відведення автомобільних доріг. Ліквідовуємо вогнища борщівника Сосновського механічним та хімічним способами. Борщівник Сосновського – небезпечна рослина, яка при контакті зі шкірою людини залишає опіки.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення, фінансування дорожньої галузі суттєво змінено, а з 1 січня минулого року кошти, які надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалася оплата робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.

Звертаємось до учасників дорожнього руху з проханням уважно проїжджати ділянки, де виконуються дорожні роботи. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте максимально обережні поблизу спеціальної дорожньої техніки.