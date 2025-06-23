Покращуємо проїзд на дорогах області з найвищою інтенсивністю руху та логістично важливих маршрутах
Підрядні організації проводять ліквідацію ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. В межах експлуатаційного утримання боремось з ямковістю гарячим асфальтобетоном, влаштовуємо карти, а також використовуємо пневмо-струменевий метод. Контролюють якість матеріалів та виконання робіт кваліфіковані фахівці незалежної організації ДП «Дорцентр».
Дбаємо про благоустрій: прибираємо узбіччя, автобусні зупинки, місця відстою транспортних засобів та майданчики місць відпочинку, скошуємо дикоростучі трави у смузі відведення автомобільних доріг. Ліквідовуємо вогнища борщівника Сосновського механічним та хімічним способами. Борщівник Сосновського – небезпечна рослина, яка при контакті зі шкірою людини залишає опіки.
Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення, фінансування дорожньої галузі суттєво змінено, а з 1 січня минулого року кошти, які надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалася оплата робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.
Звертаємось до учасників дорожнього руху з проханням уважно проїжджати ділянки, де виконуються дорожні роботи. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте максимально обережні поблизу спеціальної дорожньої техніки.
На Тернопільщині триває ремонт основних доріг
Покращуємо проїзд на дорогах області з найвищою інтенсивністю руху та логістично важливих маршрутах