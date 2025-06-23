На Тернопільщині чоловік, який перебував у розшуку, намагався підкупити поліцейських

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Працівники сектору водної поліції під час несення служби на мобільному пості в одному із сіл Тернопільського району зупинили транспортний засіб. За кермом перебував 57-річний житель Хмельницької області.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що водій перебуває у розшуку за ухилення від виконання мобілізаційних обов’язків. Аби уникнути доставляння до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чолові запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Тернопіль) для документування факту корупційного правопорушення. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі триває досудове розслідування.