У Медоборах зафіксували рідкісного птаха з Червоної книги

Орнітолог заповідника «Медобори» Арсен Капустинський під час обстеження водойм зафіксував рідкісного червонокнижного птаха — нерозня (Anas strepera). Це лише друга зустріч цього виду на території заповідника за роки орнітологічних спостережень.

Нерозень — дика качка, трохи менша за крижня, з вираженим статевим диморфізмом. Самці та самки мають бурувато-сіру голову з темними дрібними рисками. Спина у самців сіро-бура, підхвістя і надхвістя чорні, на крилах «дзеркальце» білого та каштанового кольорів, яке є також і у самок, але меншого розміру. У самок спина, груди та боки тулуба темно-бурі з іржавими поперечними смужками, нижня частина грудей і черево білувато-іржаві, хвіст іржасто-рудий.

Ареал поширення цих птахів охоплює рівнинні райони Північної Америки та Євразії — від південної Скандинавії до Північного Китаю. В Україні нерозень трапляється переважно в долинах Дністра, Дніпра, Прип’яті, у дельті Дунаю та вздовж узбережжя Азовського і Чорного морів. Гніздиться пернатий на відкритих водоймах зі стоячою водою або ж повільною течією.

– Основу харчування нерозня складають листя і пагони водних трав’янистих рослин і водорості. Відносно невелику частку кормів представляють собою насіння деяких трав. Птахи також вживають в їжу молюсків, ракоподібних, пуголовків і мальків риб. Каченята живляться комахами. Корм нерозень здобуває здебільшого у верхньому шарі води, – розповідають працівники заповідника. – Загальноєвропейська популяція – до 96 тис. пар, за останні 30 років чисельність суттєво скоротилась. Сучасна чисельність виду в Україні коливається в межах 650-1400 пар. Скорочення чисельності пов’язано зі значним погіршенням стану гніздових біотопів та впливом хижаків.

Нерозень охороняється Червоною книгою України (рідкісний), а також міжнародними угодами: Директивою ЄС про захист диких птахів, Бернською і Боннською конвенціями та Угодою AEWA.