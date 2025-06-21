Випускники тернопільських шкіл вражають високими результатами на НМТ-2025

Національний мультипредметний тест 2025 року приніс вагомі досягнення для низки учнів тернопільських шкіл. Декілька випускників склали тестування на максимальні 200 балів, підтвердивши високий рівень підготовки та наполегливість у навчанні.

Зокрема, учениця Тернопільської загальноосвітньої школи №16 імені Володимира Левицького Ольга Тиш отримала 200 балів з математики, а випускниця цього закладу освіти Богдана Загацька – 200 балів з української мови.

Марія Колісник, учениця 11-Б класу Тернопільської ЗОШ №19, продемонструвала відмінний результат з англійської мови – 200 балів.

Максимальні 200 балів на тестуванні також здобули Орися Голяця, Ліна Липка та Злата Куляш – випускниці Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №29.

Щиро вітаємо випускників і випускниць із визначними здобутками! Їхні успіхи – це не лише оцінка знань, а й доказ того, що завзятість, віра в себе й підтримка наставників обов’язково приносять свої плоди.