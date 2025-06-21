У поліції Тернопільщини відзначили співробітників спецпідрозділу КОРД

Участь у спеціальних операціях, затримання членів злочинних угруповань — одні з основних завдань Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД). Сьогодні спецпризначенці несуть службу на найгарячіших напрямках фронту, виконуючи найвідповідальніші бойові завдання та ризикуючи власним життям задля захисту територіальної цілісності України.

20 червня спецпідрозділ КОРД відзначає дев’яту річницю з дня створення. Керівництво обласної поліції вручило відзнаки бійцям, подякувавши за сумлінну службу та відданість своїй справі.

«Спецпідрозділ КОРД у Тернопільській області — один із найпрофесійніших в Україні. Командир, який його очолює, — один із найкращих фахівців, справжній фанат своєї справи. Я знаю, що спецпризначенці завжди сумлінно та ефективно виконують бойові завдання», — зазначив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.