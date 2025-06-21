П’ять ключових галузей Тернопільщини забезпечили майже 70% надходжень до зведеного бюджету

У січні-травні 2025 року підприємства провідних галузей економіки Тернопільської області спрямували до зведеного бюджету 5 мільярдів 652,1 мільйона гривень податків і зборів. Це становить 69,6% загального обсягу надходжень за відповідний період.

Найбільші суми забезпечили:

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту – 1 млрд 399,7 млн грн (на 342,6 млн грн або 32,4% більше, ніж торік; частка – 17,2%);

Державне управління, оборона, соціальне страхування – 1 млрд 342,4 млн грн (частка – 16,5% у загальній сумі надходжень);

Переробна промисловість – 1 млрд 211,3 млн грн (зростання на 370,7 млн грн або 44,1%; частка – 14,9%);

Сільське, лісове та рибне господарство – 1 млрд 199,1 млн грн (на 324,3 млн грн або 37,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року; частка – 14,8%);

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 499,7 млн грн (перевищення минулорічного показника на 56,3 млн грн або 12,7%; частка – 6,2%).

Попри виклики воєнного часу, бізнес Тернопільщини демонструє стабільність і відповідальність. Надходження до бюджетів – це реальна підтримка оборони, соціального сектору та економічного розвитку країни. Дякуємо кожному сумлінному платнику податків за вагомий внесок у фінансову стійкість держави.