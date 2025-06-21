125 окрема бригада ТрО запрошує до своїх лав добровольців

1

125 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ оголосила набір охочих долучитися до виконання завдань із захисту держави.

Формування було створене у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, і відтоді її військовослужбовці мужньо боронять Україну на передових позиціях. Сьогодні бригада продовжує виконувати бойові завдання та запрошує до своїх лав усіх, хто готовий стати на захист Батьківщини.

У бригаді відкриті вакансії для фахівців різних напрямків, зокрема:

Повний перелік вакансій на сайті за посиланням.

Контактний телефон: 068 968 5936.

Бригада запрошує долучитися всіх, хто готовий захищати Україну.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА