125 окрема бригада ТрО запрошує до своїх лав добровольців

125 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ оголосила набір охочих долучитися до виконання завдань із захисту держави.
Формування було створене у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, і відтоді її військовослужбовці мужньо боронять Україну на передових позиціях. Сьогодні бригада продовжує виконувати бойові завдання та запрошує до своїх лав усіх, хто готовий стати на захист Батьківщини.
У бригаді відкриті вакансії для фахівців різних напрямків, зокрема:
- пілот ударних БПАК;
- майстер ударних БПАК;
- інженер із технічного обслуговування БПЛА;
- механік ударних БПАК;
- оператор відділення РЕБ;
- зв’язківець;
- командир мінометного взводу;
- старший бойовий медик;
- механік-водій медичного пункту;
- гранатометник;
- командир мінометного розрахунку;
- снайпер;
- розвідник;
Повний перелік вакансій на сайті за посиланням.
Контактний телефон: 068 968 5936.
Бригада запрошує долучитися всіх, хто готовий захищати Україну.