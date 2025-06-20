Жителі Тернопільщини продовжують декларувати зброю у підрозділах поліції

За майже сім місяців кампанії мешканці області задекларували 170 одиниць зброї: 31 автомат, 6 пістолетів, 33 нарізні карабіни, одну комбіновану рушницю, 99 гладкоствольних рушниць, а також понад 26 тисяч набоїв.

Поліцейські наголошують: добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та надає право залишити її у користуванні на законних підставах.

Для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї необхідно мати такі документи: письмову заяву, паспорт-книжечку або ID-картку, фотокартку розміром 3,5×4,5 см, витяг про місце проживання/реєстрацію, ідентифікаційний код.

Аби задекларувати зброю, необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції за наступними адресами:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

Відділ поліції №1 (м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

Чортківське районне управління поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/zhyteli-ternopilshchyny-prodovzhuiut-deklaruvaty-zbroiu-u-pidrozdilakh-politsii