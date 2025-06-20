У Тернополі тривають поточні ремонти доріг, дворів і тротуарів

У Тернополі активно проводяться роботи з поточного ремонту дорожнього покриття, дворів та тротуарів. Працівники підрядних організацій щодня працюють над покращенням міської інфраструктури та створенням безпечного і комфортного простору для мешканців.
На вулиці Руській тривають роботи з облаштування корита та піщано-щебеневої основи тротуару. Ремонтні роботи також виконуються на ділянці тротуару від вул. Патріарха Мстислава до заїзду на вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 2. Тут підрядники продовжують влаштовувати піщано-щебеневу основу для подальшого оновлення покриття.
У межах створення безбар’єрного простору триває облаштування бордюрів на проспекті Злуки біля будинків № 33 – 37.
Продовжуються ремонти на прибудинкових територіях за адресами:
- на проспекті Степана Бандери, 80 проводиться мощення проїзду фігурними елементами мощення (ФЕМ);
- на вул. Клима Савури, 7 облаштовують бордюри та піщано-щебеневу основу тротуару;
- у дворі на вул. Клима Савури, 9 встановлюють бордюри та бетонну відмостку;
- на вул. Софії Стадникової, 1 проводиться влаштування асфальтобетонного покриття проїзду.