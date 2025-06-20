Тернопіль продовжує посилювати обороноздатність військових закуповуючи необхідне обладнання

Тернопільська міська рада не припиняє підтримувати українських військових, забезпечуючи їх необхідною технікою для успішного виконання бойових завдань.

Так, на звернення командирів військових частин днями розпочалися нові процедури закупівель сучасного обладнання. Зокрема:

комплекту антидронової системи радіоелектронної боротьби «Guard-II» або еквіаленту вартістю 255 000 грн;

засобу радіоелектронної боротьби CONTRA-DRONE (9 ULTRA) або еквіваленту вартістю 391 500 грн;

30-ти тактичних рюкзаків MFH Assault I 30 л або еквіваленту на загальну вартість 77 870 грн.

двох телевізорів Philips 55″ 55PUS7609/12 або еквіваленту на загальну вартість 38 200 грн;

чотирьох камер зовнішнього спостереження Hikvision Ds-2TD2628-10/AQ або еквіваленту на загальну вартість 157 600 грн.

Закупівлі здійснюються з урахуванням пріоритетних запитів військових і спрямовані на посилення технічного оснащення наших захисників.