Тернопіль продовжує посилювати обороноздатність військових закуповуючи необхідне обладнання

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Тернопільська міська рада не припиняє підтримувати українських військових, забезпечуючи їх необхідною технікою для успішного виконання бойових завдань.

Так, на звернення командирів військових частин днями розпочалися нові процедури закупівель сучасного обладнання. Зокрема:

Закупівлі здійснюються з урахуванням пріоритетних запитів військових і спрямовані на посилення технічного оснащення наших захисників.

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