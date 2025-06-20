Сергій Надал передав 45 FPV-дронів та три квадрокоптери для бійців 55-го батальйону

19 червня від Тернопільської громади передано чергову партію розвідувального обладнання для військовослужбовців, які захищають нашу незалежність.

Зокрема, у відповідь на звернення командира військової частини міський голова Тернополя Сергій Надал передав для потреб 55-го стрілецького батальйону 63-ої механізованої бригади 45 FPV7-дронів та три квадрокоптери Mavic 3T.

«Маю за честь передати від нашої громади для потреб 55-го стрілецького батальйону FPV-дрони та квадрокоптери, які вкрай необхідні для ефективного виконання бойових завдань, знищення ворога та наближення нашої перемоги. Дякую всім, хто продовжує працювати, сплачувати податки і тим самим дає можливість за кошти міського бюджету закупляти та передавати техніку для наших захисників», – зазначив Сергій Надал.