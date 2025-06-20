Поліцейські – поруч: для дітей з окупованих територій провели день безпеки

У Тернополі правоохоронці організували профілактичний захід для дітей, які були змушені покинути рідні домівки через війну. Малеча приїхала з тимчасово окупованих територій, але навіть у новому місті вони повинні почуватися у безпеці. Під час зустрічі юні учасники дізналися, як працює поліція зсередини.

У ситуаційному центру школярі побачили, як цілодобово функціонує система відеоспостереження: камери охоплюють майже кожну вулицю міста, що дозволяє оперативно виявляти правопорушення, розшукувати зниклих людей, зловмисників та транспортні засоби.

Діти також ознайомилися з роботою операторів служби «102», які безперервно приймають дзвінки від громадян, що потребують допомоги.

Спеціалісти-криміналісти не лише розповіли, але й наочно показали, як за допомогою спеціального обладнання відбирають сліди рук на різних поверхнях.

Під час інтерактивної бесіди психологи управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області та поліції охорони допомагали дітям краще розуміти свої емоції, навчали вправам на заспокоєння та навичкам розпізнавання небезпеки.

Позитивні емоції викликав виступ кінологів. Службові собаки не лише демонстрували пошук умовної вибухівки, а й вражали слухняністю, витримкою та швидкою реакцією на команди своїх наставників.

Ювенальні поліцейські нагадали дітям основні правила безпечної поведінки вдома, на вулиці та в інтернеті. Звернули увагу, як не піддаватися інформаційним маніпуляціям ворога, куди звертатися в разі небезпеки та чому важливо довіряти тим, хто стоїть на варті їхньої безпеки.

Дитинство має бути безпечним – навіть у часи війни. І поліцейські щодня працюють, аби кожна дитина зростала у спокої.