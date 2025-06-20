58 напрямків досліджень – тернопільські експерти працюють за найновішими технологіями

Тернопільському Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Міністерства внутрішніх справ України – 25 років. За цей час служба зазнала чимало змін та реорганізацій і значно розширила можливості проведення найрізноманітніших експертиз.

Зі слів директора Тернопільського НДЕКЦ Олександра Шрамка, фахівці центру працюють у 58 напрямках експертних досліджень. На заході України це найбільший спектр послуг у експертній галузі.

«Війна внесла свої корективи у діяльність центру і у грудні минулого року тернопільські експерти розпочали роботу у ще одному важливому напрямку досліджень – повнопрофільний ДНК аналіз задля ідентифікації невпізнаних тіл. Керівництво МВС визнало роботу підрозділу однією з найкращих в Україні», – розповів Олександр Шрамко.

У напрямку проведення молекулярно-генетичних досліджень фахівці центру вже ідентифікували майже тисячу осіб наших захисників, котрі загинули у боротьбі за Україну. Михайло Сирвитник, завідувач відділу біологічних досліджень та обліку розповідає, що експерти проводять всі етапи досліджень задля кінцевої стадії ідентифікації наших загиблих героїв.

Аби робота була ще ефективнішою, співробітники відділу біологічних досліджень з нагоди дня служби отримали новий службовий автомобіль.

Дослідження вибухонебезпечних об’єктів – ще один актуальний вид досліджень, який здійснюють фахівці Тернопільського НДЕКЦ. Головний судовий експерт вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Дмитро Кваша розповідає, що серед взірців досліджень – гранати, артелерійські та гранатометні постріли, уламки безпілотних літальних апаратів та ракет, які ворог застосовує для ураження об’єктів інфраструктури.

Постійний розвиток, удосконалення, наукові роботи та розробки – експертиза – це сфера у якій неможливо працювати за шаблоном. Кожне дослідження унікальне і потребує надзвичайної точності та високого професійного рівня.