40-річну тернополянку поліцейські підозрюють у крадіжці великої суми грошей

Жінка викрала у знайомого банківську картку і, знаючи пін-код, зняла всі збереження. Сума збитків, заявлена потерпілим, – понад 55 тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про вчинення крадіжки звернувся житель обласного центру. Чоловік розповів, що тривалий час у нього мешкала його знайома – 40-річна тернополянка. Та котрогось дня жінка пішла з дому і не повернулася. Причину зникнення зрозумів, коли отримав сповіщення про зняття з банківської картки великої суми грошей.

Поліцейські встановили, за час спільного проживання потерпілий неодноразово ходив зі співмешканкою до торгових закладів, де розраховувався банківською карткою. Так зловмисниця й дізналася пін-код. У день зникнення жінка прихопила з собою чужий електронний гаманець.

За фактом вчинення крадіжки слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисниці підозри. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.