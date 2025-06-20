200 закладок на добу: у Тернополі працівники поліції затримали “закладчика”, який співпрацював з кількома інтернет-магазинами

У Тернополі оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками СБУ та фахівцями кримінального аналізу викрили жителя Збаража, який розповсюджував на території міста та області PVP-наркотики. У ході документування стало відомо, що фігурант співпрацював одразу з кількома телеграм-магазинами з продажу наркотиків і щодоби він розвозив до 200 “закладок”.

29-річний чоловік отримував товар поштою, фасував дози та розносив їх у різні частини міста та області. У місяці він заробляв майже 100 тисяч гривень.

Під час обшуків у фігуранта вилучили чергову партію “солей”, вартість яких на чорному ринку становить близько 200 тисяч гривень, мобільні телефони, ваги, пакувальний матеріал та координати закладок.

За словами начальника УБН в Тернопільській області Михайла Димиди, підозрюваний уже потрапляв у поле зору працівників поліції за збут наркотиків в особливо великих розмірах. Але тоді суд призначив йому іспитовий термін.

За останнє правопорушення чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Встановлюють оперативники канали постачання наркотиків та можливих спільників.

