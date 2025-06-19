Зняття з розшуку та оформлення непридатності до служби: тернопільські поліцейські знешкодили незаконні оборудки у ТЦК

Одразу у двох територіальних центрах комплектування оперативники ДВБ та слідчі поліції Тернопільщини викрили корупційні оборудки. Зловмисникам, серед яких двоє діючих та один колишній працівник ТЦК, оголошено про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП в Тернопільській області у співпраці із працівниками СБУ провели комплекс заходів, спрямованих на викриття осіб, які налагоджують незаконні схеми уникнення мобілізації. Цього разу на протиправних діях викрили двох працівників військової установи та одного їхнього колишнього колегу.

Так, військовий одного з РТЦК разом зі своїм спільником, колишнім військовослужбовцем цього ж підрозділу, пообіцяли чоловіку оформити документи про визнання його непридатним до служби. За таку послугу забажали отримати 20 тисяч доларів. Для реалізації задуманого змовники ніби мали вплинути на посадовців центру комплектування, за командою яких і «виготовили» б необхідні документи з фейковим медичним діагнозом.

Внутрішня безпека поліції у взаємодії із працівниками військової контррозвідки СБУ та слідчими поліції Тернопільщини задокументували отримання спільниками 10 тисяч доларів авансу за виготовлення майбутніх документів.

А от співробітник іншого ТЦК вирішив заробити на військовозобов’язаному мешканцю Тернопільщини, який перебував у розшуку в системі «ОБЕРІГ». Фігурант запропонував чоловікові домовитись із посадовцями установи про зняття його з розшуку. Спочатку він попросив перерахувати йому на банківську картку аванс – у розмірі 1000 грн, а потім віддати всю суму за послугу – 700 доларів. Оперативники регіонального управління ДВБ, СБУ та слідчі поліції затримали зловмисника одразу після одержання ним грошей.

Наразі ділкам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.