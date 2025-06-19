З 25 червня в Тернополі змінюється нумерація автобусів і тролейбусів: вводять єдину систему нумерації

З 25 червня у Тернополі запроваджують оновлену транспортну мережу, яка передбачає зміну нумерації автобусних і тролейбусних маршрутів. Тепер автобуси та тролейбуси більше не матимуть однакових номерів, що запобігатиме плутанині між маршрутами та створить можливість гнучкої заміни транспорту в екстрених ситуаціях.
Так, наразі в місті одночасно курсують маршрути з однаковими номерами, наприклад, автобус №8 і тролейбус №8. Це спричиняє незручності для пасажирів, особливо гостей міста, і ускладнює заміну одного виду транспорту іншим.
Тепер запроваджується наскрізна (єдина) нумерація, яка вже давно є стандартом у європейських містах. Вона дозволить:
усунути дублювання номерів;
підвищити зручність для пасажирів;
оперативно замінювати автобуси тролейбусами і навпаки, без зайвої плутанини.
Як зміняться назви тролейбусів:
№1 стане №4,
№11 стане №6.
Як зміняться назви автобусів:
№1А стане №1,
№3 стане №30,
№4 стане №24,
№5 стане №50,
№6 стане №26,
№6А стане №26А,
№8 стане №28,
№9 стане №49.
Оновлену маршрутну мережу заплановано запустити 25 червня.